Лобода поздравила лидера Rammstein и смутила поклонников

https://news.ru/storage/news/83d7248c527ec8f6d1a6fa00aac84cee/3007e0c1-9f4b-4a4a-8648-763b9fe684aa_850.jpg АГН «Москва»

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода озадачила поклонников двусмысленной фотографией в Instagram с вокалистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Снимок сопровождает не менее двусмысленная подпись.

На снимке музыкант в медицинском халате и маске приобнимает исполнительницу, которая сидит на больничной койке.

«С днём рождения, мой лучший в мире доктор», — подписала это фото артистка.

Когда было сделано совместное фото, неизвестно. Не исключено, что пара сфотографировалась в Боткинской больнице Москвы в октябре прошлого года, куда солист Rammstein приехал, узнав о госпитализации певицы. Тогда артист вылетел в российскую столицу, приостановив съёмки клипа.

Впрочем, некоторые пользователи соцсети предположили, что снимок — не более чем фотомонтаж.

Как ранее сообщал News.ru, многие поклонники Светланы Лободы уверены, что именно Тилль Линдеманн является отцом её второго ребёнка. 4 января ему исполнилось 56 лет.