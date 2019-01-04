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Лобода поздравила лидера Rammstein и смутила поклонников

Светлана Лобода АГН «Москва»

Светлана Лобода

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Певица Светлана Лобода озадачила поклонников двусмысленной фотографией в Instagram с вокалистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Снимок сопровождает не менее двусмысленная подпись.

На снимке музыкант в медицинском халате и маске приобнимает исполнительницу, которая сидит на больничной койке.

«С днём рождения, мой лучший в мире доктор», — подписала это фото артистка.

Когда было сделано совместное фото, неизвестно. Не исключено, что пара сфотографировалась в Боткинской больнице Москвы в октябре прошлого года, куда солист Rammstein приехал, узнав о госпитализации певицы. Тогда артист вылетел в российскую столицу, приостановив съёмки клипа.

Впрочем, некоторые пользователи соцсети предположили, что снимок — не более чем фотомонтаж.

Как ранее сообщал News.ru, многие поклонники Светланы Лободы уверены, что именно Тилль Линдеманн является отцом её второго ребёнка. 4 января ему исполнилось 56 лет.


#Rammstein #СветланаЛобода #ТильЛиндеманн
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