https://static.news.ru/photo/8905daae-8ed7-11e9-8273-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Лобода Фото: Alexandr Gusew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Популярная украинская певица Светлана Лобода решила повысить градус своей популярности и выложила в Сеть несколько откровенных фотоснимков в необычном купальнике.

В частности, его украшает принт с имитацией татуировок и надписей, а цвет приближен к цвету кожи.

Подписчики певицы в Instagram оценили откровенный наряд исполнительницы по достоинству.

Не остались в стороне и коллеги Лободы по цеху: стройную фигуру и оригинальный купальник также оценили Нателла Крапивина, Яна Рудковская, Мария Кожевникова и Анита Цой.

Как писал ранее News.ru, за кулисами церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ певец Сергей Лазарев накинулся на Светлану Лободу с нецензурной бранью.