Популярная украинская певица Светлана Лобода решила повысить градус своей популярности и выложила в Сеть несколько откровенных фотоснимков в необычном купальнике.
В частности, его украшает принт с имитацией татуировок и надписей, а цвет приближен к цвету кожи.
Подписчики певицы в Instagram оценили откровенный наряд исполнительницы по достоинству.
Не остались в стороне и коллеги Лободы по цеху: стройную фигуру и оригинальный купальник также оценили Нателла Крапивина, Яна Рудковская, Мария Кожевникова и Анита Цой.
Как писал ранее News.ru, за кулисами церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ певец Сергей Лазарев накинулся на Светлану Лободу с нецензурной бранью.