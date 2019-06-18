https://static.news.ru/photo/cefa358e-9240-11e9-a1a6-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Лобода Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певица Светлана Лобода поздравила шоумена Максима Галкина с днём рождения. Пользователи Сети обратили внимание, что поздравительный текст получился довольно странным.

Миллионы людей смотрят на именинника, удивляясь, что такие люди, как он, ещё живы, написала исполнительница на своей странице в Instagram , сопроводив текст совместным снимком.

У прекрасного человека прекрасный день!!!! Так же как я сейчас на этой фотографии смотрю на Максима, на него смотрят миллионы... с любовью, большим уважением и удивлением, что такие люди ещё остались в живых. Будь счастлив, дорогой Максим. Любим, — написала Лобода.

Галкин 18 июня отметил 43-й день рождения. В комментариях пользователи Сети присоединились к поздравлениям, попутно расхваливая саму Лободу: «Да, Максим действительно потрясающий», «Где бы найти человека, который на меня будет смотреть так же, как вы на Максима?», «Светлана, вы очень красивая».

Ранее News.ru сообщал, что Лобода выложила в соцсети коллаж, состоящий из двух фотографий: на одном снимке она запечатлена в детстве, а на другом — её старшая дочь Евангелина. Певица призвала женщин рожать детей. Она подчеркнула, что это «самое большое счастье».