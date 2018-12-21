Little Big и «Руки вверх!» сняли клип про секту

Российская рэйв-группа Little Big выпустила новый клип «Слэмятся пацаны». Он был снят с участием музыкального поп-коллектива «Руки вверх!».
Сюжет ролика крутится вокруг религиозной секты, руководителя которой играет солист «Руки вверх!» Сергей Жуков. Эта организация приглашает жителей маленького города на дискотеку, где собирает с них деньги, сообщает «Ридус».
Лидер Little Big Илья Прусикин исполнил роль спецагента, который внедрён в секту под прикрытием. Благодаря его работе мошенников задерживают, а самому служителю порядка дают новое звание.
Ранее News.ru сообщал, что группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Золото», который рассказывает о меркантильных женщинах, старающихся заполучить богатых мужчин. Главной героиней ролика является некая девушка, которая превращается в кровожадного монстра, завидев золото.