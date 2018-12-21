USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,258 $   Brent53.58 $ Bitcoin4,078.65 $
МОСКВА-9°C18:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Little Big и «Руки вверх!» сняли клип про секту

Скриншот youtube.com/Чикен Карри

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Российская рэйв-группа Little Big выпустила новый клип «Слэмятся пацаны». Он был снят с участием музыкального поп-коллектива «Руки вверх!».

Сюжет ролика крутится вокруг религиозной секты, руководителя которой играет солист «Руки вверх!» Сергей Жуков. Эта организация приглашает жителей маленького города на дискотеку, где собирает с них деньги, сообщает «Ридус».

Лидер Little Big Илья Прусикин исполнил роль спецагента, который внедрён в секту под прикрытием. Благодаря его работе мошенников задерживают, а самому служителю порядка дают новое звание.

Ранее News.ru сообщал, что группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Золото», который рассказывает о меркантильных женщинах, старающихся заполучить богатых мужчин. Главной героиней ролика является некая девушка, которая превращается в кровожадного монстра, завидев золото.


#рукивверх #клипы #littlebig
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
спорт 19:46, 20 декабря 2018
Шарапова смутилась и снялась в клипе Spice Girls
шоу-бизнес 15:24, 20 декабря 2018
Пользователи Сети раскритиковали клип Шнурова
общество 12:40, 17 ноября 2018
YouTube заблокировал клип Хаски
культура 15:10, 13 ноября 2018
Баста выпустил мрачный клип о любви
Лента новостей
спорт 18:25
«Ростову» запретили регистрировать новичков
в мире 18:14
Полиция Австрии опровергла задержание венского стрелка
происшествия 18:12
Футболисты избили и ограбили женщину в Рязани
спорт 18:11
Ласицкене признали лучшей среди европеек в США
наука 18:10
«Сеченовка» создала препарат от непереносимости глютена
спорт 18:03
Украинец разрешил Бё «атаковать» Логинова
общество 18:02
ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей
культура 18:02
Умер «первый Джейсон Вурхиз»
экономика 18:00
Forbes назвал Цукерберга неудачником года
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
шоу-бизнес 17:59
У Маликова родилась дочка
в мире 17:56
Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
Другие новости
шоу-бизнес 17:59
У Маликова родилась дочка
шоу-бизнес 17:47
Монеточка зажгла на «огоньке»
Лучшие кадры со съёмок новогоднего концерта
шоу-бизнес 17:03
Билеты на Пугачёву раскупили за один день
шоу-бизнес 16:24
Новости шоу-бизнеса за неделю
Самые обсуждаемые темы с 17 по 21 декабря
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top