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Линдси Лохан сравнила себя с Владимиром Путиным

актриса Линдси Лохан Wiese/face to face/Global Look Press

актриса Линдси Лохан

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Американская актриса Линдси Лохан сравнила себя с президентом России Владимиром Путиным, однако позже пожалела о своих словах, назвав их лишними.

«Как только вы станете эмоциональными, я стану Путиным. У меня нет эмоций, когда дело касается денег и бизнеса», — сказала Лохан своему коллеге во время ее нового шоу на MTV.

Позже журналисты попросили актрису пояснить, что она хотела сказать этой фразой. В беседе с The Hollywood Reporter Лохан заявила, что сравнение с президентом России было излишним. Она также призналась, что и сама не знает, что хотела этим сказать.

Новое шоу под названием «Пляжный клуб Линдси Лохан» рассказывает о том, как актриса готовится к открытию собственного ночного клуба на острове Миконос в Греции.

Ранее News.ru писал о том, что Линдси Лохан является одной из самых скандальных персон американского шоу-бизнеса. За употребление наркотиков её сажали в тюрьму, шесть раз лечили. У неё развилась клептомания, за кражу драгоценностей Линдси приговорили к испытательному сроку.


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