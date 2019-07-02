https://static.news.ru/photo/fb92aaea-9cd6-11e9-94bc-fa163e074e61_1024.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заслуженный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг певицы Аллы Пугачёвой. Он отметил, что внимание к этому инциденту излишне, а в поступке звезды нет ничего предосудительного.

Сейчас начнётся обсуждение, народ втягивают в эту историю. А зачем? Больше нет проблем у нас в Отечестве? Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон? — заявил он в интервью телеканалу « Звезда ».

Пользователи ополчились на певицу после появления видео, на котором Примадонна подъезжает к поезду на шикарной иномарке. Эти кадры вызвали бурю негодования. Россияне посчитали её выходку «наглостью» и напомнили, что «звёздный статус» не должен давать ей право нарушать общепринятые правила.

Ранее за Пугачёву вступился российский музыкант Юрий Лоза. По словам Лозы, Примадонна воспользовалась возможностью, которую ей предоставили работники транспортного узла. Композитор пояснил, что Пугачёва ни при чём, а вину за инцидент возложил на тех, кто должен был препятствовать выезду авто на платформу, писал News.ru.