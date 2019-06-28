https://static.news.ru/photo/e1697cae-9b58-11e9-9d99-fa163e074e61_1024.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала своим поклонникам о своих «пороках», от которых она не может избавиться уже долгие годы.

Я люблю курить и материться. Я люблю есть на ночь, — написала светская львица в Instagram.

Она также добавила, что обожает чистоту в доме, поэтому не может успокоиться пока всё не перемоет и не перестирает. Кроме того, теледива отметила, что всегда ходит с одной сумкой, потому что лень перекладывать вещи в другую. Даже материнство не помогло девушке избавиться от пагубных привычек.

Как ранее писал News.ru, Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию статьи о её причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Издание провинилось тем, что свой материал проиллюстрировало фотографией россиянки.