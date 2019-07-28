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Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой она стоит со своим мужем хоккеистом Игорем Макаровым, доказав, что в их паре царит идиллия.

Светская львица старше своего супруга на 15 лет, из-за чего пару постоянно критикуют, предсказывая скорый развод.

Подписчики поддержали теледиву, написав, что их пара самая крепкая в отечественном шоу-бизнесе. Кроме того, комментаторы восхитились внешним видом Кудрявцевой, отметив её стройность после родов.

Как ранее писал News.ru, Кудрявцева откровенно рассказала своим поклонникам о своих «пороках», от которых она не может избавиться уже долгие годы. Она добавила, что обожает чистоту в доме, поэтому не может успокоиться, пока всё не перемоет и не перестирает. Кроме того, теледива отметила, что всегда ходит с одной сумкой, потому что лень перекладывать вещи в другую. Даже материнство не помогло девушке избавиться от пагубных привычек.