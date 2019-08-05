Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила, что у неё проблемы с почками. Она рассказала, что ей удалось вырваться на московский концерт певицы Дженнифер Лопес, после чего она опять вернулась в больницу.

Вырвалась на концерт и обратно долечивать почки, — написала Шубская в сторис Instagram. Как писал News.ru, капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская отдыхали...