Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками историей о том, как она испытала небывалый страх, катаясь на детском аттракционе в Париже.
Сели, значит, и закружили ввысь до небес. Я вспомнила все свои грехи, — отметила светская львица в Instagram.
Кудрявцева предположила, что испытала такой страх из-за усталости.
Как ранее писал News.ru, Кудрявцева подаст в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию статьи о её причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Издание провинилось тем, что свой материал проиллюстрировало фотографией россиянки.