Леонид Фёдоров записал альбом на стихи Пушкина

https://news.ru/storage/news/29f2f82fb795d1f6aa34ebddf9b53f86/2daa498c-3de8-4b45-a510-185ecdb88786_850.jpg Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Российский музыкант и фронтмен «АукцЫона» Леонид Фёдоров вместе с создателем группы «Крузенштерн и пароход» Игорем Крутоголовым записал альбом «Гимн Чуме». Они использовали стихотворные строки 15 произведений Пушкина.

«Это и школьно-канони­ческие „Пророк“ и „Памятник“, и хрестоматийные фрагменты из „Евгения Онегина“ и „Пира во время чумы“, и даже не печатавши­еся при жизни Пушкина отрывки и наброски», — сообщает Arzamas.

Кроме того, на сайте каждая песня сопровождается комментарием филолога Пушкинского дома Алины Бодровой.

Ранее News.ru писал, что клип на песню Виталия Милонова «Я буду петь свою музыку» — это не чей-то спецзаказ, а «тяга к живому». Об этом заявил сам депутат Госдумы и добавил, что он — бывший рокер, а потому для него «абсолютно естественно, когда речь идёт о некой неформальной музыке». Милонов пояснил, что на создание трека его побудили сотрудники барбершопа.