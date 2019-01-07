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Леонид Фёдоров записал альбом на стихи Пушкина

Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Российский музыкант и фронтмен «АукцЫона» Леонид Фёдоров вместе с создателем группы «Крузенштерн и пароход» Игорем Крутоголовым записал альбом «Гимн Чуме». Они использовали стихотворные строки 15 произведений Пушкина.

«Это и школьно-канони­ческие „Пророк“ и „Памятник“, и хрестоматийные фрагменты из „Евгения Онегина“ и „Пира во время чумы“, и даже не печатавши­еся при жизни Пушкина отрывки и наброски», — сообщает Arzamas.

Кроме того, на сайте каждая песня сопровождается комментарием филолога Пушкинского дома Алины Бодровой.

Ранее News.ru писал, что клип на песню Виталия Милонова «Я буду петь свою музыку» — это не чей-то спецзаказ, а «тяга к живому». Об этом заявил сам депутат Госдумы и добавил, что он — бывший рокер, а потому для него «абсолютно естественно, когда речь идёт о некой неформальной музыке». Милонов пояснил, что на создание трека его побудили сотрудники барбершопа.


#АЛЬБОМ #Пушкин
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