Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо поделился информацией о лесных пожарах в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Он разместил соответствующий пост в своём
В тексте сообщается о стихии, дым от которой виден из космоса.
Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год, — написано там.
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#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year.
Как писал News.ru со ссылкой на министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, в связи с лесными пожарами в пяти регионах России был введён режим ЧС. По словам главы Минприроды, площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров.
По мнению музыканта Юрия Лозы, лесные пожары в Сибири могут быть попыткой скрыть незаконную вырубку тайги. Стихийные бедствия в России, точнее, необходимость их скорейшей ликвидации, вышли на уровень ООН.