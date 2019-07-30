https://static.news.ru/photo/520956a0-b305-11e9-967b-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: Javier Rojas/Pi/Zuma/TASS

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо поделился информацией о лесных пожарах в Сибири, Гренландии и на Аляске.

Он разместил соответствующий пост в своём Instagram , сделав репост материала The Guardian.

В тексте сообщается о стихии, дым от которой виден из космоса.

Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год, — написано там.

Как писал News.ru со ссылкой на министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, в связи с лесными пожарами в пяти регионах России был введён режим ЧС. По словам главы Минприроды, площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров.

По мнению музыканта Юрия Лозы, лесные пожары в Сибири могут быть попыткой скрыть незаконную вырубку тайги. Стихийные бедствия в России, точнее, необходимость их скорейшей ликвидации, вышли на уровень ООН.