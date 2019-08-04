https://static.news.ru/photo/34284a0f-5323-468c-b143-0db7cdd8cd79_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: Georges Biard, Wikipedia

Завидный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо сделал предложение своей 22-летней возлюбленной Камиле Морроне. Девушка не смогла отказать мировой знаменитости.

Ни модель и актриса аргентинского происхождения, ни 44-летний актёр пока не комментируют новость, сообщённую изданием Globe со ссылкой на собственный источник.

Журналисты отмечают, что помолвка состоялась недавно и прошла тайно.

Избранница актёра является падчерицей другой голливудской звезды — Аль Пачино. Об её отношениях с Ди Каприо, состояние которого СМИ оценивают в $245 млн, известно с 2017 года.

Ранее News.ru сообщал, что роман с Ди Каприо не спас израильскую модель Бар Рафаэли от уплаты налогов. Её обязали выплатить в Израиле налоги с доходов, полученных за рубежом. Расставаться с деньгами она очень не хотела, а в качестве аргумента приводила свои серьёзные отношения с актёром Леонардо Ди Каприо. Борьба шла нешуточная, ведь на кону были 23 млн шекелей (около $6,5 млн), которые были заработаны в период с 2009 по 2010 год.