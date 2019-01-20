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Лена Миро заступилась за любовницу Петросяна

Лена Миро vk.com/lena.miro

Лена Миро

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Скандальный блогер Лена Миро осудила «кур», набросившихся на помощницу юмориста Евгения Петросяна, которая увела его от Елены Степаненко. По мнению писательницы, люди возмущаются из-за невзрачной внешности Татьяны Брухуновой, которая смогла добиться успехов.

«Та же Брухунова, хоть и выглядит отвратительно, смогла хитростью, умом втереться в доверие к старику Петросяну. Вы же, хоть и сделали ногти, свои мозгами способны лишь пилить мужа, чтобы он вовремя платил ипотеку и взял автокредит. Именно мозгом добиваются большего», — пояснила Миро в своём блоге в LiveJournal.

При этом она отметила, что злость пользователей уменьшилась, если бы на месте Брухуновой была «перекроенная лицом Решетова [Анастасия, подруга Тимати]».

Ранее News.ru писал, что избранница народного артиста Татьяна Брухунова резко ответила на критику хейтеров. Экс-помощница Петросяна, которую называют его будущей женой, возмущена количеством негатива в свой адрес.


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