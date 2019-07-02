https://static.news.ru/photo/63a72198-9ccc-11e9-bada-fa163e074e61_1024.jpg Лена Миро Фото: Лена Миро/vk.com

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала скандал с участием певицы Аллы Пугачёвой. Заезд автомобиля с Примадонной по перрону она назвала «вопиющим нарушением».

Перрон — не проезжая часть. Тут дети, спешащие люди, багаж, толкучка, и посреди всего этого — автомобиль. Может он кого-то задавить, покалечить? Очевидно, что да, потому что никто его тут даже не ждёт, — написала она в своём микроблоге .

Она отметила, что звёздный статус никак не объясняет выходку певицы. Даже северокорейский лидер Ким Чен Ын не позволяет себе подобного, несмотря на то, что слывёт диктатором и самоуправленцем. Миро добавила, что в Риге Пугачёвой пришлось следовать от вагона пешком, что, по мнению блогера, кажется вполне логичным.

В Риге, например, куда прибыла Пугачёва на следующий день, ничего такого никто ей не разрешил. Но то — Рига. Там людей уважают. А у нас — вот такое хамство, — заключила она.

Ранее инцидент на Рижском вокзале прокомментировал представитель Примадонны. Он заявил, что автомобиль певицы прибыл на перрон за час до отправления поезда и не доставил никаких неудобств пассажирам, писал News.ru.