Фото: Sonia Moskowitz/Global Look Press

Танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал откровенную фотографию, которую его жена, певица Наташа Королёва, опубликовала в поддержку коллеги по сцене Светланы Лободы.

Ты прекрасная, моя Наташа Королёва. В одежде и без, в гриме и в отсутствии оного! Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно — 45 — баба — ЙОГАдка опять, —...