https://static.news.ru/photo/11e37730-7927-11e9-8618-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.

Однако, как видно на фото, которые Лазарев разместил в Instagram, проводит он время на пляже без своего попутчика. Впрочем, похоже, это не очень смущает участника Евровидения-2019.

Как следует из подписи к посту, Лазареву пришлись по душе наблюдения за парочкой мужчин, которые резвятся в океанских волнах и делают фотографии.

На этой фотографии прекрасно ВСЁ: и погода, и парочка на фоне, что конкретно, интересно, они фотографируют, — написал певец.

Ранее стало известно, что Лазарев в преддверии своего гастрольного тура по России отправился на отдых в Штаты вместе с Малиновским. Они оба были замечены в столичном аэропорту, писал News.ru.