Российский певец Сергей Лазарев, отдыхающий на курорте в Майами, поделился с поклонниками весьма откровенным снимком. Он выложил в
А как вы подготовили своё тело к лету? - интересуется он у подписчиков.
Фанаты по достоинству оценили фигуру певца. Они осыпали его комплиментами и пожелали хорошего отдыха.
Ранее News.ru писал, что Лазарев отправился в США в компании своего друга Алекса Малиновского. 14 июня их заметили в столичном аэропорту Шереметьево. Оба исполнителя уезжали с несколькими большими чемоданами, из чего фанаты сделали вывод, что их отпуск будет достаточно продолжительным.