Фото: Sergey Lazarev/instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал видео жёсткой посадки самолёта, на котором он возвращался в Россию. Король российской сцены признался, что это были самые страшные минуты в его жизни.

Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА — МОСКВА авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше!...