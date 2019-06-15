https://static.news.ru/photo/883fd276-8e98-11e9-a5a1-fa163e074e61_1024.jpg Алекс Малиновский Фото: Алекс Малиновский/vk.com

В преддверии своего гастрольного тура российский музыкальный исполнитель и участник недавнего Евровидения от России Сергей Лазарев решил отдохнуть.

Как передаёт портал Super, певец был замечен в московском аэропорту Шереметьево, регистрирующимся на рейс в США.

При этом музыкант был не один, а в компании друга, певца Алекса Малиновского. Оба исполнителя уезжали с несколькими большими чемоданами, что позволяет заключить, что это надолго, пишет Life .

Гастрольный тур Лазарева начинается в середине июля.

Как писал ранее News.ru, Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.