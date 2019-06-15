В преддверии своего гастрольного тура российский музыкальный исполнитель и участник недавнего Евровидения от России Сергей Лазарев решил отдохнуть.
Как передаёт портал Super, певец был замечен в московском аэропорту Шереметьево, регистрирующимся на рейс в США.
При этом музыкант был не один, а в компании друга, певца Алекса Малиновского. Оба исполнителя уезжали с несколькими большими чемоданами, что позволяет заключить, что это надолго, пишет
Гастрольный тур Лазарева начинается в середине июля.
Как писал ранее News.ru, Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.