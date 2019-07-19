https://static.news.ru/photo/cb6c21fe-ac42-11e9-a715-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Известный исполнитель Сергей Лазарев после отдыха в США решил прикоснуться к западной культуре. Певец опубликовал фотографию в образе Микки Мауса, мультипликационного персонажа, являющегося одним из символов американской поп-культуры.

Микки Маус уже не тот! Спокойной ночи, — подписал музыкант снимок, размещённый в Instagram .

Образ получился не совсем мультяшным, поскольку Лазарев на фотографии предстал полураздетым — с расстёгнутой рубашкой, с гитарой в руках и шапочкой диснеевского мышонка на голове.

«Микки Маус для взрослых» понравился не всем поклонникам артиста. В комментариях некоторые недоумевали: «Почему мне стыдно видеть это фото», «Плуто сейчас знатно офигел».

Однако большинству фанатов «горячий» образ понравился: «С таким мужчиной хочется всё!», «Ух ты!!! Класс! Прям плохой парень!», «Это как теперь уснуть?».

Ранее News.ru сообщал, что Лазарев призвал поклонников не верить мошенникам, которые действуют от его имени. В Сети появилось видео, на котором музыкант приглашает своих фанатов поучаствовать в конкурсе. Злоумышленники просят пройти опрос, после чего перевести деньги, взамен обещая вернуть в несколько раз больше. Артист подчеркнул, что этот ролик был записан совершенно для другого розыгрыша.