Российский певец Сергей Лазарев призвал своих поклонников не верить мошенникам, которые действуют от его имени.
В Сети появилось видео, на котором музыкант приглашает своих фанатов поучаствовать в конкурсе. Злоумышленники просят пройти опрос, после чего перевести деньги, взамен обещая вернуть в несколько раз больше. Артист подчеркнул, что этот ролик был записан совершенно для другого розыгрыша.
Ролик снимался специально для моего официального розыгрыша, который уже завершён, — рассказал исполнитель в интервью Пятому каналу.
Ранее известный юморист Максим Галкин также рассказал, что аферисты, используя его старое видео, вымогают деньги с его подписчиков, писал News.ru.