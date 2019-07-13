https://static.news.ru/photo/e94c52bc-9e1d-11e9-91f3-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russia Look/Global Look Press

Российский певец Сергей Лазарев призвал своих поклонников не верить мошенникам, которые действуют от его имени.

В Сети появилось видео, на котором музыкант приглашает своих фанатов поучаствовать в конкурсе. Злоумышленники просят пройти опрос, после чего перевести деньги, взамен обещая вернуть в несколько раз больше. Артист подчеркнул, что этот ролик был записан совершенно для другого розыгрыша.

Ролик снимался специально для моего официального розыгрыша, который уже завершён, — рассказал исполнитель в интервью Пятому каналу .

Ранее известный юморист Максим Галкин также рассказал, что аферисты, используя его старое видео, вымогают деньги с его подписчиков, писал News.ru.