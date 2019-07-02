Российский певец Сергей Лазарев поделился снимками с отдыха. На своей странице в
Артист позирует с ребёнком на руках, стоя в морской воде.
Рождение ребёнка — это единственное свидание вслепую, на котором ты можешь быть уверен, что встретишь безоговорочную любовь всей своей жизни. Позитива Вам в ленту от нас с Никитосом! — подписал снимок певец.
Финалист Евровидения по-прежнему держит в секрете имя матери ребёнка. Однако пользователей это мало интересует. Они выразили восхищение фотографиями и в очередной раз отметили, что Лазарев прекрасный отец.
Ранее, как писал News.ru, Лазарев восхитил фанатов своей безупречной фигурой. Они осыпали его комплиментами и пожелали хорошего отдыха.