Российский певец Сергей Лазарев поделился со своими подписчиками видеозаписью, на кадрах которой он танцует со своим сыном Никитой на улице в США.
Отец и сын станцевали под рок-композицию на глазах прохожих, которые с интересом наблюдали за ними. Однако артист отметил, что они «парни без комплексов».
Теперь мы выступаем только в паре! Нас хлебом не корми, дай потанцевать, — отметил Лазарев.
Ранее News.ru писал, что Лазарев опубликовал милый снимок сына. На фотографии у загоревшего Лазарева-младшего смешная причёска.