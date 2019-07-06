https://static.news.ru/photo/ef35a020-9fda-11e9-8784-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лазарев с сыном Фото: lazarevsergey/instagram.com

Российский певец Сергей Лазарев поделился со своими подписчиками видеозаписью, на кадрах которой он танцует со своим сыном Никитой на улице в США.

Отец и сын станцевали под рок-композицию на глазах прохожих, которые с интересом наблюдали за ними. Однако артист отметил, что они «парни без комплексов».

Теперь мы выступаем только в паре! Нас хлебом не корми, дай потанцевать, — отметил Лазарев.

Ранее News.ru писал, что Лазарев опубликовал милый снимок сына. На фотографии у загоревшего Лазарева-младшего смешная причёска.