Ларс Ульрих: судьба барабанщика

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Основателю Metallica исполнилось 55

Ларс Ульрих родился 26 декабря 1963 года в Дании. Его отец был профессиональным теннисистом и хотел, чтобы и сын стал профессиональным спортсменом. Но сам же отец невольно и поставил крест на спортивной карьере сына, взяв его в 1973 году на концерт Deep Purple, который произвёл на ребенка неизгладимое впечатление. Ларс долгое время параллельно занимался теннисом и музыкой, пока не победила последняя. В 1981 году Ларс Ульрих и гитарист Джеймс Хэтфилд создали в США группу Metallica, ставшую одной из икон треш-металла.