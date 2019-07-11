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Новый клип российского певца Димы Билана на песню «Про белые розы» можно сравнить только с колхозом, потому что видео получилось неинтересным и «антихудожественным», заявил актёр театра и кино Станислав Садальский.

Это какой-то колхоз. Снимал человек, который никакого отношения к режиссуре не имеет, — цитирует URA.RU Садальского. По его словам, этот клип не достоин таланта Билана. Однако он предположил, что певец,...