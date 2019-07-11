Популярная телеведущая Лариса Вербицкая поделилась со своими поклонниками рецептом бюджетного скраба для тела, который помог ей избавиться от целлюлита.
1 стакан молотого кофе; 1 столовая ложка соли; 1/3 чашки масла виноградных косточек (можно заменить на любое, которое есть под рукой); 1 ч. л. молотой корицы, — написала артистка в Instagram.
Она отметила, что это средство усиливает кровообращение, снимает напряжение, помогает открывать поры на коже.
Как ранее писал News.ru,бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова решила быть максимально откровенной со своими поклонниками и пожаловалась им на то, что её тело уже давно далеко от идеального. По мнению артистки, виной тому стал целлюлит.