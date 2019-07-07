https://static.news.ru/photo/bb8bd4d4-a0b5-11e9-9e8a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Певица Лайма Вайкуле проведёт в Одессе международный музыкальный фестиваль с участием звёздных артистов. Приглашены лучшие друзья представительницы латвийской эстрады и её коллеги по сцене.

Мероприятие будет проходить с 8 по 10 августа и получило название «Лайма Рандеву». Так называется и фестиваль, который певица регулярно проводит в Юрмале после того, как много лет проходившая там «Новая волна» перебазировалась в российский Сочи.

По словам организаторов, идея организовать такой проект в Одессе появилась у Вайкуле после концерта в прошлом году.

Я обожаю Одессу, воздух, людей, море... Много лет я мечтала сделать тут свой фестиваль, но и подумать не могла, что моя идея реализуется, — цитирует звезду эстрады издание « Думская ».

Уже известно, что в фестивале примут участие Тина Кароль, Ирина Билык, Tomas N'evergreen, Нани Бригвадзе, «Леприконсы», «Вопли Видоплясова» и другие.

Что касается самой артистки, то она представит сольную программу, в которую войдут как современные песни, так и хиты советского периода, такие как «Вернисаж» и «Ещё не вечер».

Ранее, как писал News.ru, Лайма Вайкуле раскритиковала музыкальные способности Ольги Бузовой. Она заявила, что артист без вокальных данных не может считаться певцом.