Певица Лайма Вайкуле проведёт в Одессе международный музыкальный фестиваль с участием звёздных артистов. Приглашены лучшие друзья представительницы латвийской эстрады и её коллеги по сцене.
Мероприятие будет проходить с 8 по 10 августа и получило название «Лайма Рандеву». Так называется и фестиваль, который певица регулярно проводит в Юрмале после того, как много лет проходившая там «Новая волна» перебазировалась в российский Сочи.
По словам организаторов, идея организовать такой проект в Одессе появилась у Вайкуле после концерта в прошлом году.
Я обожаю Одессу, воздух, людей, море... Много лет я мечтала сделать тут свой фестиваль, но и подумать не могла, что моя идея реализуется, — цитирует звезду эстрады издание «Думская».
Уже известно, что в фестивале примут участие Тина Кароль, Ирина Билык, Tomas N'evergreen, Нани Бригвадзе, «Леприконсы», «Вопли Видоплясова» и другие.
Что касается самой артистки, то она представит сольную программу, в которую войдут как современные песни, так и хиты советского периода, такие как «Вернисаж» и «Ещё не вечер».
Ранее, как писал News.ru, Лайма Вайкуле раскритиковала музыкальные способности Ольги Бузовой. Она заявила, что артист без вокальных данных не может считаться певцом.