https://static.news.ru/photo/ad5eb66e-a0ca-11e9-a472-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/lone

Рэпер Леван Горозия, больше известный по псевдониму L'One, подал в суд исковое заявление, в котором требует подтвердить его право на сценическое имя и на треки. Ответчиками выступают лейбл Black Star, его совладелец Тимур Юнусов — он же хип-хоп-исполнитель Тимати, и гендиректор Павел Курьянов.

Иск уже зарегистрирован в суде, однако дата рассмотрения дела пока не назначена, сообщает « МК ».

Горозия, незадолго до этого покинувший проект, не намерен начинать музыкальную карьеру с нуля. Однако, присоединяясь к команде, он подписывал договор, по которому права на его псевдоним и права на песни переходят к Black Star.

Сейчас рэпер утверждает, что его подвело отсутствие юридической грамотности, и указывает на противоречие некоторых пунктов соглашения Гражданскому кодексу.

Я был L'ONE до контракта и я им останусь и после, — написал Горозия в социальной сети « ВКонтакте ».

Исполнитель, как писал News.ru, не является артистом лейбла с марта. По его словам, его бывшие коллеги не желают расстаться с ним «полюбовно». Юнусов, в свою очередь, обвинил рэпера в том, что тот предпочёл публичные разбирательства личному диалогу.