Фото: instagram.com/l_one_mars

Известная российская певица Пелагея отпраздновала свой 33-й день рождения и опубликовала в Instagram фото с торжества. Поклонники исполнительницы обратили внимание на изменения в её внешности.

Подписчики Пелагеи отметили, что черты лица девушки в последнее время очень изменились. Её сравнили с американской актрисой Скарлетт Йоханссон. При этом некоторым фанатам перемены пришлись не по душе: они считают,...