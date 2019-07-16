Рэп-исполнитель Леван Горозия (L’One) предъявил Тимуру Юнусову (Тимати) иск о компенсации потерь в связи с разрывом контракта с лейблом Black Star. Ущерб исполнитель оценил в 350 млн рублей.
В юридической компании, представляющей интересы Горозии, пояснили, что претензия связана с ненадлежащим исполнением агентского договора со стороны Black Star Inc, передаёт «
Как ранее писал News.ru, Горозия рассказал, что стоимость выхода из Black Star составляла 170 млн рублей примерно два года назад. Он подчеркнул, что через суд хочет отстоять права на композиции, которые он сам же написал ранее.