https://static.news.ru/photo/ec3c2066-69f6-11e9-b0ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ксения Собчак показала подписчикам в Instagram фотографию своего голого сына Платона. Снимок она сопроводила подписью: «Доехали до моря».

Пользователи негативно отреагировали на публикацию. По мнению части комментаторов, выкладывать снимок голого ребёнка на обозрение миллионов людей нельзя. Некоторые обеспокоились здоровьем ребёнка, который может подхватить на пляже какую-нибудь заразу.

Один из комментаторов предложил Собчак выложить своё голое фото, а пост с Платоном удалить.

Ранее News.ru писал, что подписчики Собчак не оценили новый цвет волос знаменитости. Телеведущая опубликовала в соцсети фото, на котором попросила высказаться о своей причёске.