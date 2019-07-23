https://static.news.ru/photo/ae45cff4-ad63-11e9-a7f6-fa163e074e61_1024.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак демонстрирует видео из своего путешествия по Европе с Константином Богомоловым. Роман телеведущей и режиссера, который сопровождается публичными скандалами с Сергеем Шнуровым, стал одной из самых обсуждаемых в интернете тем шоу-бизнеса.

Парочка самостоятельно подогревает интерес публики к своим отношениям. Папарацци не выслеживают их, они выкладывают интригующие видео из своего путешествия в микроблоги Instagram. 23 июля Ксения опубликовала видео-поздравление с днем рождения Константина.

Ксения Собчак ставит тэги «поймала жарптицу», намекая на супер-статусного кавалера. Действительно, 44-летний режиссер Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Малой Бронной – выводит Ксению не только в элиту шоу-бизнеса, к которой она и так принадлежит, но и в культурную элиту Москвы.