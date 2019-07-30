https://static.news.ru/photo/56baba56-b2c7-11e9-acaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина выкладывает в своем блоге фотоотчеты о путешествии в Европу. А ее поклонники под фото оставляют комментарии с призывами написать о том, что горит сибирская Тайга. Ксения молчит о пожарах, а публика удивляется равнодушию Ксении. Но еще больше поклонников Ксении злит несоответствие фотографий и текстов в блоге популярной телеведущей.

Ксения, напишите о пожарах в Сибири. Вас услышат! – взывают люди в Интернете.

Комментарии в духе «в стране Сибирь горит, а вам все равно» и просьбы спасти Сибирь участились в последние дни июля, когда площади пожаров и задымлений особенно увеличились. Многие поклонники удивляются хладнокровию Ксении Бородиной, которая упорно не обращает внимание на горение лесов.

Однако хладнокровной Ксению не назовешь. Телеведущая активно сочувствует женщинам, которые подвергаются насилию. Но и это не устраивает поклонников Ксении. Тремя днями ранее она еще больше разозлила своих подписчиков. Телеведущая выставила фото с морского отдыха, на котором улыбается, а в сопровождении к посту описала историю жестокого убийства.

Мужик из-за ревности, пришёл на детскую площадку и заколол ножом свою бывшую девушку, а ей на минуточку 27 лет, и она гуляла со своей 5-летней дочкой! Просто жестоко и хладнокровно, пока она сидела беззащитно на лавочке и смотрела за своей дочей, подошёл с ножом... Ну вот как это можно объяснить, а когда его поймали дал чисто сердечное признание! – возмущается Ксения.

Этот пост телеведущей вызвал бурную негативную реакцию, направленную на саму Ксению. Людей возмутила веселая отпускная фотография, которую Бородина подобрала к этой страшной истории.

Ранее News.ru писал, что звезды шоу-бизнеса поддерживают общественное движение по спасению сибирской Тайги от пожаров. Певица Валерия 30 июля призвала своих поклонников подписывать петицию о тушении пожаров.