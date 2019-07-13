https://static.news.ru/photo/b359b3ae-a631-11e9-89dd-fa163e074e61_1024.jpg Кристина Асмус Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что склонна к полноте, поэтому изнуряет себя постоянными диетами.

По её словам, если она перестаёт следить за своей фигурой, то становится похожей на своего супруга — юмориста Гарика Харламова.

Чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две, — написала артистка в Instagram.

Она призвала своих поклонников не питаться так, как она, потому что это опасно для здоровья.

Как ранее писал News.ru, режиссёр Клим Шипенко экранизирует роман Дмитрия Глуховского «Текст». Главные роли в новом фильме сыграют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.