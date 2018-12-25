Козловский рассказал о первой ночи с Зуевой

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​Данила Козловский и Ольга Зуева

Актёр поделился, как начинался его роман с моделью

Данила Козловский и Ольга Зуева вместе четыре года. Актёр рассказал, что на первой встрече модель не произвела на него впечатления.

Козловский стал героем программы братьев Верников. Говорили не только о творчестве, но и личной жизни. До недавнего времени Данила Козловский тщательно оберегал личное пространство от посторонних. Лишь относительно недавно Козловский стал появляться всюду с моделью и режиссёром Ольгой Зуевой. По словам актёра, они познакомились, когда Ольга работала моделью в Нью-Йорке. Встреча произошла благодаря общему другу.

Как вспоминает Козловский, Зуева выглядела в тот день не лучшим образом: отёкшая после похода к стоматологу щека, пальто с чужого плеча и неудачная стрижка. Но в какой-то момент они встретились взглядами и поняли, что так просто уже не расстанутся. Ночь после ужина молодые люди провели гуляя по городу.

Под влиянием Козловского Ольга оставила карьеру модели и занялась тем, о чём давно мечтала. А именно сняла дебютный фильм «На районе», где главную роль сыграл Козловский. Ещё раньше она снялась у него в картине «Тренер». Девушка уверяет, что режиссёр Козловский не делал ей скидок на площадке и пресекал попытки спорить.