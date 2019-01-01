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Кожевникова напугала фанатов фото с капельницей

instagram.com/Мария Кожевникова

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Актриса и депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова опубликовала в своём Instagram фотографию с капельницей и сообщила, что заболела. По её словам, у неё также болеет младший сын.

Артистка призвала своих поклонников пожелать ей выздоровления.

«В общем, вчера вечером, к часам 21:00 мне стало так плохо, что я не могла двигаться и говорить, какой-то просто адский вирус. И у меня началась интоксикация, какой не было никогда!» — написала Кожевникова.

Позже она призналась, что чувствует себя лучше, а также поблагодарила родственников и медицинских работников за помощь и заботу.

Ранее News.ru писал, что российская певица Елена Ваенга напугала своих поклонников сообщением о нахождении в реанимации. Её госпитализировали в Веденеевскую больницу в Санкт-Петербурге.


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