https://static.news.ru/photo/6d9cc328-8ec2-11e9-a116-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пропавшего кота Бари Алибасова Чучу обнаружили в одной из столичных школ кунг-фу.

Мужчина, нашедший питомца, связался с пиар-директором продюсера Вадимом Горжанкиным, чтобы вернуть кота хозяину.

Через десять минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы кунг-фу, — цитирует его телеканал РЕН ТВ .

Кажилоти отказался от денежного вознаграждения, сказав, что добрые дела вознаградятся сторицей. Сейчас жизни и здоровью Чучи ничего не угрожает. За его спасение обещали 800 тысяч рублей.

Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ Склифосовского из-за повреждения внутренних органов от выпитого средства для чистки труб, которое он перепутал с питьевым йогуртом. Медики диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Как писал News.ru, Бари Алибасова отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только исчезнет угроза жизни, заявил его сын.