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Найденный кот продюсера Бари Алибасова Чуча за два дня заработал около $150 тысяч на рекламе в социальных сетях.

Представитель музыкального продюсера отметил, что для питомца завели аккаунт в Instagram. Его хотели снимать в рекламе парфюмерного бренда, систем видеонаблюдения, детективного агентства, кошачьего корма и др. Большинство предложений были рассмотрены и одобрены. Отказ получила компания, которая занимается производством средств от облысения для мужчин, передаёт Рен ТВ .

Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ Склифосовского из-за повреждения внутренних органов от выпитого средства для чистки труб, которое он перепутал с питьевым йогуртом. Медики диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Как писал News.ru, пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, куда делся кот-самозванец, которого неизвестные выдали за потерявшегося питомца. По его словам, четвероногое было отдано на попечительство одной из поклонниц группы «На-На», у которой кот проживает в настоящее время.