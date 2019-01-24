Король Малайзии и мисс Москва не разводятся

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Оксана Воеводина

Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина и отрёкшийся из-за неё от престола король Малайзии Мухаммад V не разводятся. Информацию о якобы готовящемся разводе опровергла пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова.

«Информация никем не проверена. Пишут бред», — заявила АГН «Москва» Шахова.

Ранее News.ru писал, что экс-король Малайзии Мухаммад V и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина, в ноябре 2018 года пышно отпраздновавшие свадьбу в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, решили развестись. По данным неназванных источников журнала «СтарХит», супруги приняли такое решение из-за «остывших чувств» и частых ссор. В настоящее время ведётся подготовка документов для расторжения брака, продлившегося всего два месяца. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола.