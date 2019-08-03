https://static.news.ru/photo/894d6022-b5d8-11e9-bfa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/teddysphotos

Концертный тур Divide в поддержку одноимённого альбома британского певца Эда Ширана, начатый в 2017 году, собрал $736 млн, побив державшийся восемь лет рекорд U2 в $735 млн. Таким образом, турне, в рамках которого музыкант должен выступить ещё 12 раз, уже стало самым кассовым за всю историю.

Кроме того, шоу было названо самым посещаемым: выступления исполнителя после запланированных 255 концертов увидят более 8,5 млн человек в 43 странах мира. Предыдущий рекорд также принадлежал U2 — 7,3 млн человек.

Средняя посещаемость мероприятий в рамках тура составила около 35 тысяч человек, что почти в два раза меньше, чем у ирландцев, а билеты стоили на 14,2% дешевле. Однако большое количество дат обеспечило Ширану рекордные показатели, передаёт The Guardian .

Ранее News.ru писал, что Ширан побывал в парке Горького и оставил автограф на пятиметровой скульптуре, посвящённой его первому концерту в столице. Инсталляция «Привет, Эд!» была установлена напротив арки главного входа.