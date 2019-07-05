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Среди российских музыкальных исполнителей самые большие гонорары получает Сергей Шнуров, рассказал концертный директор Сергей Лавров. Минимальных доход певца за один концерт составляет от семи до 10 млн рублей.

Большой доход получает также Алла Пугачёва, которая за одно выступление берёт от девяти с половиной до 12,6 млн рублей. Её гонорары на корпоративах ещё выше: от 14,3 до 178 млн рублей, передаёт слова промоутера « Комсомольская правда ». Однако она мало выступает, поэтому совокупный доход ниже, чем у Шнурова.

При этом её бывший муж Филипп Киркоров получает низкий доход от гастролей: ему достаётся всего половина от заработанного.

А всё потому, что он труженик и возит за собой все эти фуры, декорации и дорогостоящее шоу, — подчеркнул эксперт.

Мало доходов от гастролей получает и Николай Басков, который привлекает в основном пожилых людей. Один концерт приносит ему от одного до полутора млн рублей.

Публика у него не очень богатая, ходят, в основном, бабульки-красотульки, божие одуванчики, — отметил Лавров.

Минимальный доход от одного концерта Земфиры составляет пять млн рублей, а Ольга Бузова с одного выступления зарабатывает 700-800 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что член Общественной палаты Приморского края Сергей Мильвит прокомментировал новое видео группы «Ленинград», которое накануне появилось в Сети. Он потребовал от СКР проверить клип на предмет оскорбления чувств верующих.