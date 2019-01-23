Кому помешали полные: заявления Лизы Песковой

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Елизавета Пескова

Знаменитости критикуют бодипозитив

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова вновь заставила о себе говорить. Елизавета Пескова далеко не в первый раз прибегает к площадке Instagram, чтобы поднять ту или иную горячую тему, которая гарантированно вызовет бурное обсуждение в Сети. На этот раз Пескова раскритиковала идеологию бодипозитива. Реакцию дочь чиновника предугадала: в комментариях развернулась дискуссия.

Лиза Пескова

«О да, эта модная нынче тема — боди-позитив. Об этом можно рассуждать бесконечно, но ТУТ, вы меня, конечно, простите, связать небритые подмышки с бодипозитивом у меня не получается. Лично для меня сомнительными клише красоты могут считаться маленький нос, пресс, талия, но никак не волосатые подмышки. … Зачем гордиться своими прыщами или целлюлитом? Можно заняться спортом, начать правильно питаться (только конечно, если не считаешь целлюлит чем-то красивым). Я знаю, что есть вещи, которые не поддаются лечению, которые действительно исправить нельзя, которые можно и нужно принять и перестать стесняться. Но также, я знаю, сколько людей сидят на диване и работать над собой и не собираются, ноя, обвиняя в своих проблемах всех и вся вокруг», — эмоционально написала Пескова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Комментарии не заставили себя ждать. Половина сошлась на том, что Пескова не является идеалом красоты, а потому не имеет морального права критиковать других.

«Дочь Пескова — это уже почти мем. Вроде собаки Павлова. Реагирует на раздражители рефлекторно, без использования мыслящей части мозга!», «Была бы вы красивая, могла бы упрекать женщин в их неухоженности, а когда сама!!! Нет у вас такого права!», «Скажи честно, зачем ты все эти посты кидаешь? От скуки? Троллинг?» — отзываются фолловеры.

Почти на каждый комментарий Пескова ответила агрессивно. Попутно заметив, что она склонна к полноте и практически каждый день ходит в тренажёрный зал, чтобы оставаться в форме и избежать целлюлита. Отдельно отметив у себя в storis скриншоты интернет-изданий, опубликовавших её рассуждения.

Сергей Полунин

Лиза Пескова не первая, кто расценивает лишний вес как неухоженность и нежелание заботиться о себе. Не так давно модный артист балета Сергей Полунин обрушился с критикой на тучных людей. Полунин выразил свои мысли на русском и английском языке не слишком чётко и грамотно, а после обрушившейся на него критики и вовсе удалил пост. Смысл замечания сводился к тому, что «жирным людям» нет уважения, лишний вес — «это лентяйство», и уж точно не стоит потворствовать тем, кто не может обуздать собственный аппетит. Попутно он «прошёлся» по женщинам, норовящим занять места мужчин. Даже предложил дать мужикам «подзатыльник», чтобы те проснулись и вспомнили о своей роли в природе и обществе.

Скандальные замечания в адрес других не прошли для Полунина даром: Парижская Опера отказала ему в сотрудничестве.