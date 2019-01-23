Кому помешали полные: заявления Лизы Песковой

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова вновь заставила о себе говорить. Елизавета Пескова далеко не в первый раз прибегает к площадке Instagram, чтобы поднять ту или иную горячую тему, которая гарантированно вызовет бурное обсуждение в Сети. На этот раз Пескова раскритиковала идеологию бодипозитива. Реакцию дочь чиновника предугадала: в комментариях развернулась дискуссия.
Лиза Пескова
«О да, эта модная нынче тема — боди-позитив. Об этом можно рассуждать бесконечно, но ТУТ, вы меня, конечно, простите, связать небритые подмышки с бодипозитивом у меня не получается. Лично для меня сомнительными клише красоты могут считаться маленький нос, пресс, талия, но никак не волосатые подмышки. … Зачем гордиться своими прыщами или целлюлитом? Можно заняться спортом, начать правильно питаться (только конечно, если не считаешь целлюлит чем-то красивым). Я знаю, что есть вещи, которые не поддаются лечению, которые действительно исправить нельзя, которые можно и нужно принять и перестать стесняться. Но также, я знаю, сколько людей сидят на диване и работать над собой и не собираются, ноя, обвиняя в своих проблемах всех и вся вокруг», — эмоционально написала Пескова (орфография и пунктуация автора сохранены).
Комментарии не заставили себя ждать. Половина сошлась на том, что Пескова не является идеалом красоты, а потому не имеет морального права критиковать других.
«Дочь Пескова — это уже почти мем. Вроде собаки Павлова. Реагирует на раздражители рефлекторно, без использования мыслящей части мозга!», «Была бы вы красивая, могла бы упрекать женщин в их неухоженности, а когда сама!!! Нет у вас такого права!», «Скажи честно, зачем ты все эти посты кидаешь? От скуки? Троллинг?» — отзываются фолловеры.
Почти на каждый комментарий Пескова ответила агрессивно. Попутно заметив, что она склонна к полноте и практически каждый день ходит в тренажёрный зал, чтобы оставаться в форме и избежать целлюлита. Отдельно отметив у себя в storis скриншоты интернет-изданий, опубликовавших её рассуждения.
Сергей Полунин
Лиза Пескова не первая, кто расценивает лишний вес как неухоженность и нежелание заботиться о себе. Не так давно модный артист балета Сергей Полунин обрушился с критикой на тучных людей. Полунин выразил свои мысли на русском и английском языке не слишком чётко и грамотно, а после обрушившейся на него критики и вовсе удалил пост. Смысл замечания сводился к тому, что «жирным людям» нет уважения, лишний вес — «это лентяйство», и уж точно не стоит потворствовать тем, кто не может обуздать собственный аппетит. Попутно он «прошёлся» по женщинам, норовящим занять места мужчин. Даже предложил дать мужикам «подзатыльник», чтобы те проснулись и вспомнили о своей роли в природе и обществе.
Скандальные замечания в адрес других не прошли для Полунина даром: Парижская Опера отказала ему в сотрудничестве.
«Учитывая публичные высказывания Сергея Полунина, директор по танцу Орели Дюпон приняла решение больше не приглашать артиста. Такие заявления идут вразрез с ценностями (парижской Оперы)», — говорилось в официальном заявлении прославленного театра в Twitter.
Правда, на московские выступления Полунина с сольной программой в феврале уже не купить билетов. Одиозные заявления частенько только на руку имиджу публичных людей. Но только если их статус уже весомый и не вызывает сомнений. Например, Владу Топалову пришлось публично извиняться за насмешку в адрес полной женщины, которая во время отдыха в отеле не стала отказывать себе в десертах и булочках на завтрак. После поднявшейся волны осуждения музыкант поспешил забрать слова обратно, попутно заметив, что он сам склонен к полноте, а от ожирения его спасает только зал и диета.
Ксения Собчак
Телеведущая никогда не остаётся в стороне от горячих тем и не боится критики. Количество фолловеров ведь только растёт.
По мнению экс-кандидата в президенты РФ, лишний вес может быть оправданием, только когда он вызван проблемами со здоровьем. Мол, не может быть ничего лучше худого и спортивного тела. Женщин с формами и округлостями Собчак предложила оставить дальнобойщикам. Та публикация вызвала бурю возмущения среди фолловеров Собчак, а модели плюс-сайз даже обратились к ней с ответом. Некоторые же иронично заметили: посмотрела бы Ксения на собственного мужа, который с переменным успехом ведёт борьбу с лишними килограммами. Впрочем, последние дни имя Ксении Собчак обсуждается в свете других новостей: потасовка её супруга с режиссёром Константином Богомоловым вызвала у пользователей куда больший интерес. А все трое участников любовного треугольника умело подогревают интерес к теме.
Наталья Водянова
А что модели, которым сама профессия велит иметь объём бёдер меньше 90 см? Филантроп и супермодель Наталья Водянова тоже однажды не выдержала, высказав своё «фи» в адрес полных людей. Бодипозитив — не её религия.
«Моё тело — мой храм, я уважаю его. Если я ем, как свинья, то буду чувствовать себя свиньёй», — заметила как-то Водянова в кругу коллег.
По мнению модели, в России исторически сложилось так, что люди всегда плотно питались, но при этом и много работали, занимались физическим трудом. То ли дело сейчас, разводит руками Водянова. Подобные рассуждения знаменитости не понравились многим. Впрочем, ещё большее количество поклонников признают: оставаться в идеальной форме после пяти родов — большой труд. Но повод ли это осуждать тех, кто не зарабатывает выходами на подиум?