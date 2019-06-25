https://static.news.ru/photo/5c7f7954-97a1-11e9-90cd-fa163e074e61_1024.jpg Телеведущий Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жительница Москвы Татьяна Касаткова обвинила редакторов программы Андрея Малахова «Прямой эфир» в обмане и принуждении к съёмкам в телевизионном шоу.

По словам женщины, сотрудники Малахова якобы насильно увезли её 75-летнего отца и заставили его участвовать в передаче, посвящённой юбилею актрисы Галины Стахановой.

Касаткова пояснила, что артистка была коллегой её отца, когда 40 лет назад работала во дворце спорта «Лужники» осветителем.

Изначально женщина дала согласие на съёмки, однако в процессе общения редактор Инна Кеслер и девушка по имени Камила стали предлагать пожилому мужчине сдать тест ДНК, чтобы установить, не является ли он отцом дочери актрисы. Они пояснили, что это необходимо для создания интриги. Такое поведение работников телевидения возмутило Касаткову, и она попросила их уйти, после чего они предложили ей 50 тысяч рублей за согласие на участие в программе по данному сценарию.

Через некоторое время женщина случайно узнала, что отца все-таки увезли в Москву с подмосковной дачи.

Отец ответил на один звонок, потом грубо рявкнул: «Какое твое дело?» Больше трубку не берёт, видно обработали по дороге, — написала Касаткова на своей странице в Facebook.

Женщина обратилась в полицию. Кроме того, от пережитого стресса она почувствовала себя плохо, и ей пришлось вызвать скорую.

На своей странице в соцсети Касаткова обратилась лично к Андрею Малахову с требованием прекратить использование пожилого человека в целях повышения рейтингов программы и назвала команду его проекта «бандитами-мошенниками».

Она также опубликовала видео, на котором запечатлены сотрудники «Прямого эфира», снимающие взволнованную женщину на свои телефоны и смеющиеся над ней.

Ранее News.ru писал о том, что комик Максим Галкин в своём аккаунте в Instagram ответил на публикацию в журнале Андрея Малахова о строительстве дома на Кипре. Телеведущий заявил, что его «поддостал» StarHit, а главный редактор издания сделал сбор сплетен своим главным капиталом. Юморист подчеркнул, что не строит никаких домов на Кипре, а также попросил Малахова не вовлекать его семью в никчёмный карнавал.