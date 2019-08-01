https://static.news.ru/photo/b372c852-b46f-11e9-ac1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот Александр Ревва/youtube

Видео Артура Пирожкова (псевдоним Александра Реввы) набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube. Артист поделился этой новостью с подписчиками своего Instagram -аккаунта.

Кажется, «Зацепила» всех зацепила. Спасибо всем, кто смотрит, танцует, а потом снова смотрит, — написал шоумен.

Ролик был опубликован в марте 2019 года. Сюжет видео погружает зрителя прямиком в сказку о Золушке. Принц в исполнении Артура Пирожкова ищет ту самую суженую-ряженую, а в поисках ему помогает хрустальная туфелька.

Ранее News.ru писал, что другой клип Артура Пирожкова на песню «Алкоголичка» занял первую строчку в трендах российского YouTube. В нём, помимо самого Реввы, снялись юморист Михаил Галустян, блогер Верона и актёр Андрей Свиридов, известный по роли Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня».