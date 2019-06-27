https://static.news.ru/photo/d6898028-98eb-11e9-a839-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Народная артистка РФ Клара Новикова заявила, что возмущена слухами об обнаруженном у неё раке.

Ранее появилась информация о том, что звезда «Аншлага» не появляется на публике из-за борьбы с онкологией.

Я очень возмущена тем, что обо мне распространяют подобные слухи, — скала юмористка в интервью изданию « Teleprogramma.pro ».

Она подчеркнула, что ведёт активный образ жизни и готовится к новым гастролям. Кроме того, артистка добавила, что хотела найти журналистку, которая написала о ней такую статью, однако это ей не удалась.

Как писал News.ru, Александра Яковлева последние два года борется с раком. Именно этим объясняется её отсутствие на экранах после выхода в 2016 году фильма «Экипаж». О проблемах со здоровьем звезда советских картин «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи» рассказала недавно.