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Кирстен Данст отказалась худеть за 10 млн долларов

Matteo Chinellato/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Актриса не согласилась на предложение сняться в продолжении комедии «Добейся успеха». Данст посулили гонорар в 10 млн долларов, но при одном условии — она должна похудеть.

Кирстен Данст и её супруг Джесси Племанс стали родителями меньше года назад. Актриса родила сына. К работе она вернулась спустя полгода, снявшись в комедии «Как стать Богом в Центральной Флориде», где сыграла сотрудницу аквапарка. После рождения первенца Данст существенно прибавила в весе, но для этой роли худеть ей не пришлось.

Для участия в проекте «Добейся успеха» продюсеры хотели, чтобы актриса избавилась от лишних килограммов. Мотивацией мог послужить гонорар в 10 млн долларов и возможность сняться в сиквеле комедии, принесшей Кирстен успех 19 лет назад. Кирстен Данст снялась в фильме «Добейся успеха» в 2000 году.

Кирстен Данст отказалась от съемок, заявив, что пока не готова вернуться в тренажёрный зал. Голливудская актриса не раз замечала в интервью, что в периоды, когда она не снимается, её любимым блюдом остаётся жареная курица, а спорт она не любит по определению. 


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