https://static.news.ru/photo/81d1fbfa-9cec-11e9-87e5-fa163e074e61_1024.jpg Филипп Киркоров и Алла Пугачёва Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров заявил, что не следует критиковать его коллегу Аллу Пугачёву за проезд на лимузине прямо по перрону вокзала. По его мнению, она заслужила такое право за много лет своей деятельности.

Некрасиво обсуждать такие вещи, потому что она женщина и «суперзвезда», считает музыкант.

Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Её должны на руках носить! Что за времена? — передаёт его слова « Звезда ».

Он отметил, что Пугачёва прожила «большую звёздную жизнь», что и позволяет ей действовать подобным образом. Также Киркоров пожалел, что кто-то не понимает этого.

Ранее за Пугачёву вступился российский музыкант Юрий Лоза. По словам Лозы, Примадонна воспользовалась возможностью, которую ей предоставили работники транспортного узла. Композитор пояснил, что Пугачёва ни при чём, а вину за инцидент возложил на тех, кто должен был препятствовать выезду авто на платформу, писал News.ru.