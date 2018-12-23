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Киркоров рассказал о двойственности Пугачёвой

Филипп Киркоров Сергей Лантюхов/News.ru

Филипп Киркоров

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Певец Филипп Киркоров, стремительно набирающий популярность среди молодёжи своими экстравагантными песнями и клипами, рассказал о «настоящей» Алле Пугачёвой. По его словам, в разводе был виноват он, поскольку не мог дать Примадонне такого внимания, которое она получает от своего нынешнего мужа Максима Галкина.

В то же время исполнитель отметил и некую двойственность своей экс-супруги.

«На сцене Алла играла амплуа „люби меня“, а в жизни это суровый и принципиальный человек», — сказал он в документальном фильме «Цвет настроения синий».

Музыкант подчеркнул, что его совместную жизнь с артисткой нельзя назвать безоблачной, однако именно в этих отношениях он научился тому, что впоследствии пригодилось ему в жизни.

Киркоров и Пугачёва поженились в 1994 году. Вместе известные эстрадные певцы прожили 11 лет.

Ранее News.ru писал, что билетов на юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, продажа которых стартовала 21 декабря, не осталось в продаже. Перекупщики не дремлют и предлагают приобрести их за 150 тысяч рублей.


#аллапугачева #киркоров
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