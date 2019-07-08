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Российская певица Лолита Милявская рассказала, что давно бросила курить и крайне редко употребляет алкоголь. При этом она призналась, что её главной вредной привычкой является нецензурная лексика, с которой она не планирует бороться.

Милявская также подчеркнула, что если и берёт в руки бокал, то никогда не скрывается с ним от публики, чтобы не быть лицемерной. Певица подтвердила и своё пристрастие к наркотикам, однако...