Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров попал в курьёзную ситуацию во время модного показа итальянского бренда. В ходе представления лошадь, находившаяся на сцене, схватила певца за рубашку и попыталась её съесть.
На видео, опубликованном телеканалом «Звезда», хорошо видно, как животное периодически покусывало и жевало одежду Киркорова стоимостью 100 тысяч рублей.
Она меня ест! Кусает и кушает, — с юмором прокомментировал инцидент артист.
Ранее News.ru писал о том, что российская певица Лолита Милявская рассказала, что давно бросила курить и крайне редко употребляет алкоголь. При этом она призналась, что её главной вредной привычкой является нецензурная лексика, с которой она не планирует бороться. Она также отметила, что Филипп Киркоров вообще не употребляет спиртные напитки, а расслабляется тем, что покупает дорогие вещи.