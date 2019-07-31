https://static.news.ru/photo/e8f2b188-b3b9-11e9-a978-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Филипп Киркоров заявил, что согласен с каждым словом юмориста Максима Галкина о лесных пожарах в Сибири. Он не стал делать собственный пост, а просто скопировал видео со страницы шоумена.

Галкин ранее отметил, что Россия не является той сверхдержавой, которой хочет казаться, поэтому леса горят в стране каждый год и с не меньшим размахом, а истерика в соцсетях и борьба за экологию — это абсолютно разные вещи.

News.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак поддержала Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири.