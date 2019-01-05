USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,860.55 $
МОСКВА-6°C18:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Повар-мем накормил Киркорова «золотым» стейком

Филипп Киркоров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Певец Филипп Киркоров попробовал стейк от знаменитого турецкого шеф-повара Нусрета Гёкче, более известного как Salt Bae. Мясо, покрытое чем-то похожим на золото, обошлось российскому музыканту в 25 тыс. рублей.

Ужин Киркорова состоялся в Абу-Даби, где на концерте поп-короля случился аншлаг. Фотографией исполнитель поделился со своими подписчиками в Instagram.

Ранее News.ru писал, что Нусрет приготовил для главы Чечни мясное блюдо, посолил его фирменным способом через локоть и подал Рамзану Кадырову угощение на лезвии ножа. У кулинара есть рестораны в Объединённых Арабских Эмиратах, Соединённых Штатах Америки. Гостями Гёкче становились Леонардо Ди Каприо, Лео Месси и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Интернет-мемом повар стал из-за особенной манеры разделывать и солить мясо.


#киркоров
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
культура 17:23, 26 декабря 2018
Киркорова и Шнурова назвали лучшими музыкантами года
Примадонна выбрала будничный образ
шоу-бизнес 15:10, 26 декабря 2018
Пугачёва пришла к Киркорову без Галкина
Примадонна выбрала будничный образ
шоу-бизнес 18:26, 23 декабря 2018
Киркоров рассказал о двойственности Пугачёвой
Лента новостей
в мире 18:47
«Экспорт» корейского мусора на Филиппины сорвался из-за лжи
в мире 18:39
Дорогие квартиры помогут богачам уехать в Узбекистан
спорт 18:34
Футболист вышел к фанатам и едва не лишился глаза
происшествия 18:27
Центральный детский мир эвакуирован в Москве
общество 18:22
Семьям жертв взрыва в Магнитогорске выплатят 65 млн
Другие новости
шоу-бизнес 18:04
Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег
шоу-бизнес 15:32
Экс-солистка «ВИА Гры» обожгла руки бенгальскими огнями
шоу-бизнес 15:26
Андрей Аршавин остался без жены
шоу-бизнес 14:33
«Будь я Девой Марией, я бы сделал аборт»: Мэрилину Мэнсону — 50
News.ru собрал самые яркие образы «великого и ужасного» музыканта
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top