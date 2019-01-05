Повар-мем накормил Киркорова «золотым» стейком

https://news.ru/storage/news/01f2fc772abef97160e9353fe4780477/681f4e16-e5b7-4e60-b15e-01fed1f2e042_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров попробовал стейк от знаменитого турецкого шеф-повара Нусрета Гёкче, более известного как Salt Bae. Мясо, покрытое чем-то похожим на золото, обошлось российскому музыканту в 25 тыс. рублей.

Ужин Киркорова состоялся в Абу-Даби, где на концерте поп-короля случился аншлаг. Фотографией исполнитель поделился со своими подписчиками в Instagram.

Ранее News.ru писал, что Нусрет приготовил для главы Чечни мясное блюдо, посолил его фирменным способом через локоть и подал Рамзану Кадырову угощение на лезвии ножа. У кулинара есть рестораны в Объединённых Арабских Эмиратах, Соединённых Штатах Америки. Гостями Гёкче становились Леонардо Ди Каприо, Лео Месси и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Интернет-мемом повар стал из-за особенной манеры разделывать и солить мясо.