https://static.news.ru/photo/e3a39dcc-9272-11e9-815e-fa163e074e61_1024.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал видео жёсткой посадки самолёта, на котором он возвращался в Россию. Король российской сцены признался, что это были самые страшные минуты в его жизни.

Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА — МОСКВА авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше! — написал он на своей странице в Instagram .

На кадрах видно, как самолёт идёт на снижение и касается взлётно-посадочной полосы, однако внезапно подскакивает и приземляется только со второй попытки. Артист находился на борту вместе со своими детьми. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее News.ru писал, что лайнер авиакомпании ALK Airlines, который летел из Приштины в Базель, попал в активную зону турбулентности перед посадкой. Травмы получили 10 человек.