https://static.news.ru/photo/1ea0fb24-a3ce-11e9-93a1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kimkardashian/instagram

Актриса Ким Кардашьян опубликовала снимок своего двухмесячного сына Псалма.

9 мая у светской львицы и популярного рэпера Канье Уэста родился второй сын. Его родила суррогатная мать.

Мой малыш Псалм такой сладкий, — написала модель в Instagram.

Фанаты сразу отметили, что мальчик больше похож на мать.

Звёздная пара также воспитывает пятилетнюю дочь Норт, трёхлетнего сына Сейнта и 11-месячную Чикаго.

Как ранее писал News.ru, Ким Кардашьян выиграла дело против компании Missguided USA за незаконное использование её имени и фотографий. Организация должна выплатить звезде $2,7 млн.