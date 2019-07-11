Актриса Ким Кардашьян опубликовала снимок своего двухмесячного сына Псалма.
9 мая у светской львицы и популярного рэпера Канье Уэста родился второй сын. Его родила суррогатная мать.
Мой малыш Псалм такой сладкий, — написала модель в Instagram.
Фанаты сразу отметили, что мальчик больше похож на мать.
Звёздная пара также воспитывает пятилетнюю дочь Норт, трёхлетнего сына Сейнта и 11-месячную Чикаго.
Как ранее писал News.ru, Ким Кардашьян выиграла дело против компании Missguided USA за незаконное использование её имени и фотографий. Организация должна выплатить звезде $2,7 млн.